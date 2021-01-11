الخدمات النيابية: تحركات نيابية لاستضافة الكاظمي والوزراء بشأن الكهرباء والجانب الخدمي

2021/01/11 | 09:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكدت لجنة الخدمات النيابية، ان هناك تحركات برلمانية لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض الوزراء بشأن ازمة الكهرباء وبعض الجوانب الخدمية لانهاء العشوائية في هذه الجوانب.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي لـ /المعلومة/، ان “هناك موقف سيكون لمجلس النواب وتم جمع تواقيع لاستضافة وزيري النفط والكهرباء للوقوف على مشكلة نقص الطاقة وكذلك الوقود الذي تزود به المحطات”.

وأضاف ان “التحركات داخل البرلمان تسير باتجاه استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب لحسم العشوائية في ملف الخدمات والوقوف على مايجري في هذا المجال”.

وبين ان “البرلمان يسعى من خلال استضافة الكاظمي والوزراء الخدميين الى حسم جميع الأمور الخدمية في هذه الوزارات لضمان تصحيح المسار بالشكل المطلوب”.



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