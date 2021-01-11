البابا فرنسيس: غير متأكد من المضي بزيارة العراق في آذار

2021/01/11 | 09:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال البابا فرنسيس إنه غير متأكد مما إذا كان سيمضي قُدمًا في زيارته للعراق، في مارس/ آذار، بسبب جائحة فيروس كورونا.وخلال مقابلة مع القناة الخامسة الإيطالية أُذيعت، مساء الأحد، ألقى البابا بظلال من الشك على الزيارة التي ستكون- إن تمت- الأولى لأحد بابوات الفاتيكان للعراق.وتحدث البابا في جانب من المقابلة عن كيف غيّرت الجائحة حياته، وكيف اضطُر لإلغاء زيارات كانت مقررة العام الماضي.قال فرنسيس:“نعم، اضطررت لإلغاء زيارات… لأنه لا يمكنني أن أكون السبب في تجمعات الناس، أليس كذلك؟ والآن لا أعرف ما إذا كانت زيارتي للعراق ستتم، الحياة تغيرت“.وكان من المقرر أن يزور البابا خلال […]

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