الكهرباء تتحدث عن خطة “غامضة” لمعالجة الأزمة.. هل يبحث العراق عن مصدر غاز بعيدًا عن إيران؟

2021/01/11 | 09:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الكهرباء عن خطة جديدة لانهاء ازمة تجهيز الطاقة بعد قيام الجانب الايراني بايقاف وتقليل امدادات الغاز إلى العراق من 50 إلى 5 مليون متر مكعب.

وبينما لم تكشف وزارة الكهرباء الية وتفاصيل هذه الخطة عدا أنها تستلزم 149 مليار دينار، إلا أنه يبدو من كلام المتحدث باسم الوزارة، وجود توجه للبحث عن مصدر آخر للغاز غير ايران.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريحات صحفية، إن “الوزارة أعدت خطة بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكنها تستلزم مبلغا يصل إلى 149 مليار دينار، رفعت إلى رئاسة الوزراء بغية المصادقة عليها، أضافة لبعض الصلاحيات التي ستحل أزمة الكهرباء بشكل كبير”.

ولفت إلى أن “العراق يقف على مسافة واحدة مع الجميع، وأي عروض للغاز تكون مناسبة ومطابقة للمواصفات المعتمدة في وزارة الكهرباء، وبالأسعار التنافسية تخدم الجانب الاقتصادي للعراق”، مؤكداً “عدم وجود عروض للغاز من دول أخرى لغاية الآن، غير إيران”.

وشدد موسى على “أهمية أن تعتمد وزارة الكهرباء، في مساعيها على تنوع مصادر الطاقة”، مبيناً أن “الاتفاقيات والتفاهمات وإنشاء خطوط ناقلة للغاز، تحتاج إلى سقوف زمنية، وتلك السقوف الزمنية من الممكن أن يعمل العراق عليها”.

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