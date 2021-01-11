اعتداء جديد على ’’طبيبة’’ في الديوانية والمستشفى تصدر بياناً بالحادثة

2021/01/11 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أصدرت مستشفى النسائية والأطفال التعليمي، في الديوانية، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، بياناً بشأن اعتداء جديد على إحدى الطبيبات.

وقال إدارة المستشفى في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تستنكر ادارة مستشفى النسائية والاطفال التعليمي في الديوانية وجميع الكوادر الطبية والتمريضية والادارية الاعتداء الجبان على الطبيبة الاختصاص الدكتورة صبا مطشر الثويني والكادر الطبي المرافق لها".

وأضافت، أن "الاعتداء على الكادر كان من قبل مجموعة خارجة عن القانون وهم يؤدون واجبهم الانساني اتجاه المرضى في ظل الظروف الصحية الصعبه التي يمر بها العالم والبلد جراء فيروس كورونا حيث قدمت كوادرنا من الجيش الابيض العشرات من الشهداء ومئات المصابين من خلال حربنا مع فيروس كورونا".

وتابع البيان: "اننا نستنكر هذا الأعتداء الأثم ونؤكد وقوفنا بجانب جميع كوادرنا في ضل سلسلة الاعتداءات المتكررة على كوادرنا ونحتفظ بالحق القانوني".

وطالبت المستشفى بحسب البيان، "القوات الامنية بالاسراع بتقديم المعتدين الى القضاء العادل لينالوا اقصى العقوبات من اجل عدم تكرار هذه الاعتداءات على كوادر الجيش الابيض".

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