المفوضية: أكثر من 65 ألف ناخب حدثوا بياناتهم خلال 2021

2021/01/11 | 09:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، تحديث أكثر من 65 ألفاً و500 ناخب بياناتهم في مراكز التسجيل لغاية التاسع من هذا الشهر، فيما بلغت طلبات الأحزاب للمشاركة في الانتخابات 433 طلباً.

وقالت المتحدثة، باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس"، (11 كانون الثاني 2021): إن "عملية تحديث البيانات ستستمر لغاية الثاني من الشهر المقبل، حيث تسير بوتيرة متصاعدة في مراكز التسجيل الإلكتروني (البايومتري)".

وأضاف أن "هنالك زيادة في أعداد الراغبين بتحديث بياناتهم في أيام العطل لضمان المشاركة في الانتخابات، لأن غالبية الناخبين هم من الموظفين الذين يستغلون العطلة لزيارة تلك المراكز البالغ عددها 1079 مركزاً".

وأشارت إلى أن "وزارة الهجرة زودت المفوضية بآخر موقف للنازحين في محافظات نينوى والانبار واربيل ودهوك والسليمانية، حيث يبلغ عددهم 220 الفا و579 نازحاً"، موضحة أن "المفوضية سجلت 571 نازحاً من خلال تسييرها فرقاً جوالة بين المخيمات في تلك المحافظات لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية".

وبينت أن "المفوضية فتحت باب التسجيل للتحالفات السياسية من 9 إلى 16 من كانون الثاني الحالي، وتسلم قوائم المرشحين من 9 إلى 28 من الشهر نفسه، حيث بلغ المجموع الكلي للطلبات التي تسلمتها المفوضية لتسجيل الأحزاب 433 طلباً، في حين أجازت 225 حزباً، بينما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 63 طلباً، اما طلبات الأحزاب المرفوضة بقرار مجلس المفوضين فقد بلغت 128 طلباً، اما عدد طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها فهو 17 حزباً".

وأكدت المتحدثة باسم الهيئة على أن " عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة يبلغ 25 مليونا و139 الفا و375، و نسبة عملية التسجيل 58 بالمئة،في حين بلغت نسبة توزيع البطاقة للناخب 82 بالمئة، ووصل مجموع البطاقات التي وزعت 12 مليونا و564 ألفا و846 بطاقة".

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