مفوضية الانتخابات: أكثر من 65 ألف ناخب حدثوا بياناتهم خلال 2021

2021/01/11 | 09:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، تحديث أكثر من 65 ألفاً و500 ناخب بياناتهم في مراكز التسجيل لغاية التاسع من هذا الشهر، فيما بلغت طلبات الأحزاب للمشاركة في الانتخابات 433 طلباً.وقالت المتحدثة، باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، إن “عملية تحديث البيانات ستستمر لغاية الثاني من الشهر المقبل، حيث تسير بوتيرة متصاعدة في مراكز التسجيل الإلكتروني (البايومتري)”.وأضاف أن “هنالك زيادة في أعداد الراغبين بتحديث بياناتهم في أيام العطل لضمان المشاركة في الانتخابات، لأن غالبية الناخبين هم من الموظفين الذين يستغلون العطلة لزيارة تلك المراكز البالغ عددها 1079 مركزاً”.وأشارت إلى أن “وزارة الهجرة زودت المفوضية بآخر […]

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