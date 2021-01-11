2021/01/11 | 09:17 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 11 يناير 2021 | 09:13 صباحاً

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المفوضية تكشف عدد الاحزاب المسجلة: تحديث البيانات يسير بوتيرة متصاعدة

حدّث اكثر من 65 الفاً و500 ناخب بياناتهم في مراكز التسجيل لغاية يوم التاسع من هذا الشهر بحسب ما اعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حين تسلمت 433 طلباً لتسجيل الاحزاب.



المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قالت ان 65 الفا و548 ناخبا حدثوا بياناتهم لغاية التاسع من هذا الشهر،مشيرة الى ان عملية تحديث البيانات ستستمر لغاية الثاني من الشهر المقبل، حيث تسير بوتيرة متصاعدة في مراكز التسجيل الإلكتروني (البايومتري).



وأشارت الى زيادة اعداد الراغبين بتحديث بياناتهم في ايام العطل لضمان المشاركة في الانتخابات، لان غالبية الناخبين هم من الموظفين الذين يستغلون العطلة لزيارة تلك المراكز البالغ عددها 1079 مركزاً.



وتابعت الغلاي ان وزارة الهجرة زودت المفوضية بآخر موقف للنازحين في محافظات نينوى والانبار واربيل ودهوك والسليمانية، حيث يبلغ عددهم 220 الفا و579 نازحاً، موضحة ان المفوضية سجلت 571 نازحاً من خلال تسييرها فرقاً جوالة بين المخيمات في تلك المحافظات لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية.



وبينت ان المفوضية فتحت باب التسجيل للتحالفات السياسية من 9 الى 16 من كانون الثاني الحالي،وتسلم قوائم المرشحين من 9 الى 28 من الشهر نفسه،حيث بلغ المجموع الكلي للطلبات التي تسلمتها المفوضية لتسجيل الاحزاب 433 طلباً،في حين اجازت 225 حزباً، بينما بلغ عدد طلبات التسجيل للاحزاب قيد التأسيس 63 طلباً ،اما طلبات الاحزاب المرفوضة بقرار مجلس المفوضين فقد بلغت 128 طلباً، اما عدد طلبات تسجيل الاحزاب التي تقدمت بسحب طلبها فهو 17 حزبا.



الغلاي اكدت ان عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة يبلغ 25 مليونا و139 الفا و375، و نسبة عملية التسجيل 58 بالمئة،في حين بلغت نسبة توزيع البطاقة للناخب 82 بالمئة، ووصل مجموع البطاقات التي وزعت 12 مليونا و564 ألفا و846 بطاقة.



وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد بينت، في بيان سابق، ان بيانات الناخبين من مواليد 2003،2002،2001 مدرجة ضمن سجل الناخبين الورقي وقاعدة بيانات عدّة التسجيل الالكتروني لغرض جمع بيانات الناخبين النصية والحيوية (البايومترية) وتحديثها.

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