الخارجية الأميركية تقرر تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

2021/01/11 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، إدراج جماعة الحوثي اليمنية، وثلاثة من قادتها، من بينهم زعيمها عبد الملك الحوثي، على قائمة الإرهاب.

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