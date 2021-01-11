2021/01/11 | 09:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأثنين 11 يناير 2021 | 09:17 صباحاً

| عدد القراءات : 4

اجراءات الامنية مشددة بمداخل كركوك مع اقليم كردستان

شددت القوات الامنية اجراءاتها في مداخل كركوك الشمالية مع محافظتي اربيل والسليمانية في اقليم كردستان .



وقال مصدر امني:" ان لجنة شكلت من قيادة المقر المتقدم ، وتضم ممثلي الوكالات الاستخبارية ، لتنظيم اجراءات دخول المدنيين الى كركوك ومدن الوسط والجنوب وتطبيق اللائحة المعدة من وزارة الزراعة لدعم المنتوج الوطني ومتابعة وتدقيق صلاحية المواد المسموح بها والداخلة من مدن الاقليم الى جميع محافظات العراق ، خاصة بعد دخول مواد مخالفة للشروط الصحية وتنامي نشاط النقل والتجارة بالمخدرات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراءات الامنية مشددة بمداخل كركوك مع اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراءات الامنية مشددة بمداخل كركوك مع اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).