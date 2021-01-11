برلماني: تشريع قانون التجنيد الالزامي سيقضي على البطالة بين الشباب

2021/01/11 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعا عضو البرلمان، كاطع الركابي، البرلمان إلى تشريع قانون التجنيد الالزامي للقضاء على البطالة بين الشباب.

وقال الركابي، في حديث نشرته صحيفة المدى، إن "هناك شبه إجماع بين كل الكتل السياسية على ضرورة تمرير هذا القانون من اجل القضاء على البطالة بين صفوف الشباب، ومحاربة الأفكار غير الصالحة كالمخدرات والتطرف والأفكار الهدامة وغيرها، فضلا عن وجود رغبة لدى الكتل في تجديد الدماء للمؤسسة الأمنية عبر إشراك أو إدخال الشباب في هذه المؤسسة".

ولفت إلى أن "تمرير هذا القانون خلال العام الحالي يتوقف على إجراء الانتخابات من عدمه".

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