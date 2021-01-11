التربية تؤكد استمرار دوام المدارس وتدعو الطلبة الى الابتعاد عن المواقع المزيفة

2021/01/11 | 09:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبرت وزارة التربية، عن ثقتها العالية بالملاكات التربوية والادارية العاملة في مؤسستها التعليمية وما تبذلهُ من جهود مضنية مع أبنائنا الطلبة بالتعاون مع اولياء الامور من أجل استمرار عجلة التعليم في العام الدراسي والوصول الى جادة النجاح .

وبينت الوزارة في بيان رسمي صدر عن مكتبها الإعلامي ، “استمرار الدوام الرسمي ليوماً واحداً لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي) ، لافتةً الى انهُ لا توجد لديها أي نية لإيقافه”.

وأشارت الوزارة الى “تطلعها لزيادة ايام الدوام في المدارس خاصةً بعد الانخفاض الكبير لأعداد الاصابة في العراق والتزام الطلبة بطرق الوقاية والسلامة ، هذا وفي الختام دعت الوزارة وسائل الاعلام كافة والطلبة الى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار والابتعاد عن الصفحات والمواقع الوهمية التي تبغي اثارة الذعر بين صفوف الطلبة والتأثير على مسيرة التعليم في العراق”.

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