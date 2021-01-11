2021/01/11 | 09:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، ان المباراة الودية لاسود الرافدين امام الامارات ستكون فرصة جيدة للوجوه الشابة.وقال كاتانيتش في تصريح لصحيفة الاتحاد الاماراتية إن «التجربة الودية أمام منتخب الإمارات تأتي محطة مهمة للغاية في إعداد فريقه لاستئناف مشوار التصفيات الآسيوية».ولفت إلى أن «الأبيض مر بظروف صعبة أدت لتراجعه في التصفيات الحالية، ولكنه يمتلك العناصر القادرة على إعادته لمسيرة الانتصارات، والمنافسة بقوة على التأهل للمرحلة الثالثة، نظراً لقوة المنتخب، بالإضافة لقوة العناصر الدولية، فضلاً عن القيمة الفنية للدوري الإماراتي».وعن رأيه في العناصر الدولية في صفوف الأبيض قال: «أتابع المنتخب الإماراتي بالتأكيد كشأن متابعتي لبقية منتخبات المنطقة، كما أتابع الدوريات المختلفة، وأعرف قدرات أغلب اللاعبين، بشكل عام أرى أن المنتخب يمتلك عناصر قوية مثل علي مبخوت قائد الهجوم، بالإضافة للاعبين مميزين أمثال ليما وكايو وتيجالي، فضلاً عن وجود عناصر شابة مثل علي صالح وخليل إبراهيم وبقية زملائهم، إلا أن اللافت هو استمرار غياب عموري لاعب الجزيرة بداعي الإصابة، وبالتأكيد إصابة عموري وابتعاده تؤثر على أي فريق، وبالتالي أثرت على المنتخب الإماراتي في الفترات الماضية بشكل كبير».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش: ودية الامارات فرصة جيدة للوجوه الشابة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتانيتش: ودية الامارات فرصة جيدة للوجوه الشابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).