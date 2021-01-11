مجلس الوزراء يعالج الديون المترتبة بذمة وزارة الكهرباء لصالح وزارة النفط

2021/01/11 | 09:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مجلس الوزراء عن معالجة الديون المترتبة بذمة وزارة الكهرباء لصالح وزارة النفط.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان :" ان مجلس الوزراء قرر قيام شركات وزارة الكهرباء، بدفع الديون والمستحقات المالية المترتبة بذمتها لصالح وزارة النفط، على ان ينظر بامور التسويات والمقاصة المالية وتسعيرة الطاقة المجهزة من خلال لجنة مختصة تؤلف لهذا الغرض، من الجهات ذات العلاقة ".واشارت الى :" ان القرار جاء بناءً على ما عرضته وزارة النفط في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الاولى، المنعقدة بتأريخ 9/1/2021، وما جاء في توصية المجلس الوزراي للطاقة (40 لسنة 2020)"./انتهى8

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