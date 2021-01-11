تشديد الاجراءات الامنية بمداخل كركوك مع اقليم كردستان

2021/01/11 | 09:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/شددت القوات الامنية اجراءاتها في مداخل كركوك الشمالية مع محافظتي اربيل والسليمانية في اقليم كردستان .وقال مصدر امني:" ان لجنة شكلت من قيادة المقر المتقدم ، وتضم ممثلي الوكالات الاستخبارية ، لتنظيم اجراءات دخول المدنيين الى كركوك ومدن الوسط والجنوب وتطبيق اللائحة المعدة من وزارة الزراعة لدعم المنتوج الوطني ومتابعة وتدقيق صلاحية المواد المسموح بها والداخلة من مدن الاقليم الى جميع محافظات العراق ، خاصة بعد دخول مواد مخالفة للشروط الصحية وتنامي نشاط النقل والتجارة بالمخدرات "./انتهى

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