2021/01/11 | 09:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، أن حصة العراق من لقاح “فايزر” الخاص بكورونا ستصل خلال الشهرين المقبلين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن “العراق وقع مع شركة (فايزر) وسنبدأ بتسلم الجرعة الأولى في الفترة المقبلة، وستكون هناك التزامات مع (فايزر) وغيرها”.

وأضاف، “مازالت التزاماتنا قائمة مع التحالف الدولي للقاحات، الذي يضم أكثر من 180 دولة، وبإشراف منظمة الصحة العالمية”، منوهاً بأنه “في حال اعتمد اللقاح، فإن حصة العراق محجوزة، حيث ستكون حصته من التوريدات هي 20 بالمئة أي 8 ملايين جرعة”.

وتابع: أن “الاتفاق الأولي مع (فايزر) هو 1.5 مليون جرعة تسلم خلال الربع الأول من هذه السنة أي في الشهرين المقبلين”، مبيناً أن “التوزيع سيكون لجميع المحافظات من خلال مستشفيات يتم تحديدها خلال وسائل الاعلام وبحسب الأولوية”.

وتابع البدر، أن “اللقاح لن يكون إجباريا مطلقاً”، نافيا “ما أشيع من رفض العراق للقاح”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميًا.. تحديد موعد دخول لقاح فايزر الى العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميًا.. تحديد موعد دخول لقاح فايزر الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).