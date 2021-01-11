 توجه نيابي لطرح قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات

2021/01/11 | 09:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تتجهُ اللجنة القانونية في مجلس النواب نحو تشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات.وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “البرلمان سبق له ان شرع قانونا لانتخابات مجالس المحافظات الماضية”، مشيراً الى ان “نظام سانت ليغو كان معتمداً انذاك».وأضاف هادي، ان “البرلمان صوت على قانون انتخاباته، ما حدا باللجنة الى اجراء التحضيرات اللازمة لاعداد قانون لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة وفقا للنظام الذي تسير عليه انتخابات مجلس النواب المقبلة».من جانبه، اوضح نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ان “القانون سيكون شبيهاً بقانون انتخابات مجلس النواب، بصيغة عدد الدوائر الانتخابية».وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار 2018، لكنها أُرجئت إلى أيلول 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول من العام نفسه، ثم أُرجئت مجددا إلى نيسان 2020، قبل قرار البرلمان بإلغاء هذه المجالس.



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