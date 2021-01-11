هزة أرضية  بقوة (3,8) درجة تضرب السليمانية     

2021/01/11 | 09:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت وزارة النقل العراقية، الاثنين، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في قضاء بازيان من محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الهزة سجلت في تمام الساعة 2:00:44 فجر اليوم وقد بلغت قوتها ( 3،8) درجة وتبعد (2،5) كم غرب قضاء بازيان من محافظة السليمانية”.

وأضافت أنه “لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين”، داعية الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.



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