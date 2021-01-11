القبض على متهمين بالسرقة داخل مجمع مدينة الطب في بغداد

2021/01/11 | 09:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت القوات الأمنية، القبض على متهمين اثنين بقضايا السرقة داخل مجمع مدينة الطب في بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة حماية مجمع مدينة الطب في بغداد وبعد تلقيها إخبارا من بعض المواطنين حول تعرضهم لحالة السرقه داخل مصعد مستشفى بغداد التعليمي، تمكنت من القبض على اثنين من …

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