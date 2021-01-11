المالية النيابية: تخصيص اكثر من تريليون دينار للمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021

2021/01/11 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن تخصيص اكثر من تريليون دينار للمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021، فيما كشفت عن توجه لالغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقالت عضو اللجنة النائبة محاسن حمدون، في تصريح صحفي، ان “موازنة 2021 ما زالت قيد الدراسة، حيث تمت قراءة المواد القانونية وتحليلها للوصول الى حدود الارقام”.واضافت، ان “هناك مبالغ مرصودة تقدر باكثر من تريليون دينار يمكن ان يتم الاستفادة منها للمشمولين بقرار 315 وهم المتعاقدون والاجور والمحاضرون المجانيون.وبشأن الاستقطاعات من الرواتب اشارت حمدون الى ان هناك توجهاً لاكثر النواب لالغاء استقطاعات الضريبة من الرواتب وبقائها فقط على رواتب الرئاسات […]

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