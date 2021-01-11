درجال يستجيب لمناشدة جماهير نادي القاسم

2021/01/11 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أوعز وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالاستجابة الفورية لطلبات جماهير نادي القاسم الرياضي بشأن إنارة ملعب الكفل الرياضي بعد إطلاعه على مناشدتهم .

وجاء في معرض رده بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للوزارة وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، :" تحياتنا الحارة إلى مشجعي نادي القاسم وإلى كل أهلنا الطيبين في المدينة، إطلعنا على رسائلكم عبر صفحاتنا الشخصية بخصوص ملعب الكفل ووجهنا على الفور الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة، بإجراء الكشف على إنارة الملعب وتقييم الضرر الحاصل وقيمة التكلفة اللازمة خلال ٤٨ ساعة وسنقوم بإصلاحها بعون الله خدمة للرياضة العراقية".

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