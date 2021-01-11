القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى وصلاح الدين

2021/01/11 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مايك بينس لا يستبعد تطبيق التعديل 25 وعزل ترامب من منصبهلم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس استخدام التعديل رقم 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة، قبل 20 من الشهر الجاري تاريخ تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.

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