فرنسا تحذر بشأن داعش في العراق وسوريا

2021/01/11 | 10:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن تنظيم داعش قد يعود إلى الظهور مجددا في سوريا والعراق.

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