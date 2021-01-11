مفوضية الانتخابات تعلن أرقاماً مهمة

2021/01/11 | 10:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مفوضية الانتخابات، تحديث أكثر من 65 الفاً و500 ناخب بياناتهم فـي مـراكـز الـتـسـجـيـل لـغـايـة يــوم الـتـاسـع من هذا الشهر.

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