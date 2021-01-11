لقاح فايزر يصل العراق خلال شهرين

2021/01/11 | 10:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن الدفعة الاولى من لقاح فايزر الخاص بفيروس كورونا سيصل البلاد خلال الشهرين المقبلين....

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