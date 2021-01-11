مسيحيو العراق يترقبون الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس الى العراق مطلع آذار المقبل

2021/01/11 | 10:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار يترقب المسيحيون في العراق بشغف زيارة البابا فرنسيس لما لها من اثر كبير في نفوسهم.وقد اصدر الفاتيكان شعارا رسميا لهذه الزيارة المرتقبة مطلع شهر آذار/ مارس من هذا العام، والتي سيزور فيها العاصمة العراقية بغداد ومدينة أور الأثرية وبيت النبي إبراهيم (ع) في محافظة ذي قار ومدينة أربيل وقرقوش …

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