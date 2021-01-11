2021/01/11 | 10:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مراسيم جماهيرية، ودعت مدينة السليمانية، اليوم الاثنين، المناضل والاعلامي الراحل شهاب عثمان الذي وافته المنية إثر اصابته بفايروس كورونا.

في بداية المراسيم تليت برقية الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستان، التي اشادت بدور وبطولات الراحل شهاب عثمان واعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لعائلة وذوي الراحل.

من ثم القى ستران عبدالله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، كلمة، قال: ان الراحل شهاب عثمان كان له دور كبير في مسيرة اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني.

واضاف: ان الراحل شهاب عثمان ومع مشاركته في نضال الجبل في صفوف قوات بيشمركة كوردستان كان له دور كبير في تطوير حركة الاعلام وان رحيل هذا المناضل الكبير هي خسارة كبيرة من الصعب تعويضها.

واشار الى مراحل نضال الراحل شهاب عثمان في مراحل نضال الجبل وبعد ذلك في مرحلة نضال المدن وتطوير المسيرة الاعلامية.

وقال: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيسعى لجمع نتاجات الراحل شهاب عثمان في كتاب موحد لكي يستفيد جميع الاعلاميين من تجربته.

من ثم القى سعدي احمد بيره عضو المكتب السياسي كلمة العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني الكوردستاني، التي اشاد فيها بنضال ودور الراحل، معربا عن تعازي ومواساة المكتب السياسي والعلاقات الخارجية لعائلة وذوي الراحل.

وقال: ان السليمانية خسرت اليوم مناضلا اخراً من ابناءها البررة، الراحل شهاب عثمان كان من عائلة وطنية وثورية وقدمت تضحيات كبيرة في مسيرة حركة التحرر الكوردستانية.

بعد ذلك القيت برقيات، كل من مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ووزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان.



واعربت البرقيات عن تعازيها ومواساتها لعائلة وذوي الراحل شهاب عثمان.

PUKmedia خاص

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية..جثمان المناضل الراحل شهاب عثمان يوارى الثرى) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية..جثمان المناضل الراحل شهاب عثمان يوارى الثرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).