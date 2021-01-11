صحافة مدريد تتهم مدرب برشلونة بالتأثير على الحكام

2021/01/11 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تعتقد وسائل الإعلام التابعة لنادي ريال مدريد، أن فريقها استحق ركلة جزاء في مواجهة أوساسونا، خلال اللقاء الذي انتهى بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف، لحساب الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وكان رونالد كومان مدرب برشلونة، قد اتهم تقنية الفيديو بالانحياز لصالح ريال مدريد عقب مباراة الكلاسيكو في شهر تشرين الثاني الماضي، وهو جعل الصحافة المدريدية تتهمه بالتأثير على قرارات التحكيم منذ ذلك الوقت.

وقال الصحفي توماس رونسيرو، التابع لصحيفة (آس) الإسبانية، إن،" ريال مدريد استحق ركلة جزاء ضد أوساسونا، عندما قام مدافع أصحاب الأرض بمسك كاسيميرو حتى تمكن من إخلال توازنه وطرحه أرضاً، بعد أن أمسكه بذراعه اليسرى وعانقه بيمينه".

وأوضح الصحفي المذكور،"ما لم يُفهم هو أن إنتاج ميديابرو التلفزيوني لم يُعِد اللقطة 7 أو 8 مرات كما يحدث عادة عندما تكون هناك لقطة مثيرة للجدل في منطقة ريال مدريد، كما أنه ليس من المفهوم أن حكم الفيديو ميدي خيمينيز لم يُخبر حكم الساحة بأن يذهب لرؤية اللقطة".

وأردف،" منذ أن قال كومان بعد الكلاسيكو إن تقنية الفيديو في إسبانيا غير مفهومة وأنها تؤذي برشلونة دائماً، فإن تدخل الفار غالباً ما يختفي عندما تكون هناك لقطة لصالح ريال مدريد ويظهر عندما تكون في صالح برشلونة".

وبعد تعادله مع أوساسونا، رفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة، ليفشل في الصعود إلى صدارة الليغا، ولو مؤقتاً، عقب تأجيل لقاء أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو بسبب الثلوج.

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