القبض على ثلاثة عناصر من داعش في نينوى وصلاح الدين

2021/01/11 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش في نينوى وصلاح الدين.

وقالت الوكالة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود معلومات استخبارتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة، من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق المادة (4 / ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

وأضافت، أنه "تم القاء القبض على اثنين منهم في محافظة نينوى والثالث في صلاح الدين، وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم مسبقاً من قبل القضاء لعملهم بمايسمى قاطعي نينوى وصلاح الدين بداعش الارهابي، ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وأشار بيان الوكالة، إلى أنه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتسليمهم لجهة الطلب".

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