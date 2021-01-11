بأطراف صناعية ويُلهم الآخرين.. لاعب كمال الأجسام ’عبدالله’ لا يأبه بنظرات الناس (فيديو)

2021/01/11 | 10:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كأي لاعب كمال أجسام، يدخل الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ’عبدالله’ إلى قاعته، ليبدأ تمارينه الرياضية، الصعبة، واضعاً أمامه هدفاً واحداً، تدفعه الآمال والطموحات بتحقيقه، غير معني بما يتحدث به الناس من حوله، أو النظرات التي يرمقونه به.

وتحدث عبدالله لـ"ناس" عن وضعه وكيفية ممارسته للعبته المفضلة، والتحديات التي تواجهه.

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