2021/01/11 | 10:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

تراجعت الليرة التركية، يوم الاثنين، أكثر من 2% مقابل الدولار مع استمرار مكاسب العملة الأميركية وسط آمال مزيد من التحفيز للاقتصاد الأميركي.

وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار بحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند (7.3550).

وفي وقت سابق، كانت قد انخفضت ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض الليرة التركية اكثر من 2% مع صعود الدولار) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض الليرة التركية اكثر من 2% مع صعود الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).