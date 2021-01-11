الصين تعطي الضوء الأخضر لفريق الصحة العالمية للتحقيق بمنشأ كورونا

2021/01/11 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الصينية اليوم الإثنين أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ كورونا سيبدأ مهمته يوم الخميس المقبل.

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