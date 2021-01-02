2021/01/11 | 10:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مدينة الناصرية صباح اليوم انتشاراً للأجهزة الأمنية في الشوارع والتقاطعات وساحة الحبوبي بعد عودة الهدوء، على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة أمس الأحد.

وذكرت مصادر اعلامية أن الشرطة الاتحادية بدأت بالانتشار مع تواجد لقوات الجيش والشرطة المحلية مع عودة الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وأعلن الموقع الرسمي للإعلام الأمني يوم أمس إستشهاد احد عناصر الشرطة وإصابة ٣٣ آخرين من الشرطة أيضاً خلال الأحداث التي حصلت في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار أمني وهدوء في الناصرية بعد يوم من المواجهات المحتدمة 7 SKY TV.

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