2021/01/11 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، القاء القبض على ثلاثة "ارهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بعد ورود معلومات استخبارتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي، وقد تم القاء القبض على اثنين منهم في محافظة نينوى والثالث في صلاح الدين، وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم مسبقاً من قبل القضاء لعملهم بمايسمى قاطعي نينوى وصلاح الدين بداعش الارهابي".

واضافت الوكالة، "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتسليمهم لجهة الطلب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة 'ارهابيين' ينتمون لـ'داعش' بمحافظتين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة 'ارهابيين' ينتمون لـ'داعش' بمحافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).