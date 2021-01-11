جون ستيوارت مل (1803 – 1873) - غازي الصوراني

2021/01/11 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف ومنطقي واقتصادي انجليزي، من دعاة الفلسفة الوضعية، وكان في الفلسفة من أتباع "هيوم و أوجست كونت"([1]).ترعرع "جون ستيوارت مل" على مبادئ والده جيمس مل، حاول أن يصوغ مذهباً ليبرالياً لا يعاني من نقاط الضعف التي شعر بوجودها في الليبرالية السابقة، فقد كان جون ستيوارت مل ناقداً لنظرية آدم سميث (دعه يعمل)، لذا، حاول أن يُعَدِّل المذهب الليبرالي التقليدي بمساعدة من العلم الاجتماعي، وف ......





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