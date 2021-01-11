وزير الشباب يستجيب لمناشدات جماهير القاسم

2021/01/11 | 10:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداستجاب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لمناشدات نادي القاسم الرياضي، بشان اصلاح الانارة في ملعب الكفل.

وذكر بيان عن وزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “درجال استجاب لطلبات جماهير نادي القاسم الرياضي بشأن إنارة ملعب الكفل الرياضي بعد اطلاعه على مناشدتهم”.

ونقلت الوزارة رسالة درجال الى الجماهير قائلاً: “تحياتنا الحارة إلى مشجعي نادي القاسم وإلى كل أهلنا الطيبين في المدينة، إطلعنا على رسائلكم عبر صفحاتنا الشخصية بخصوص ملعب الكفل ووجهنا على الفور الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة، بإجراء الكشف على إنارة الملعب وتقييم الضرر الحاصل وقيمة التكلفة اللازمة خلال ٤٨ ساعة وسنقوم بإصلاحها بعون الله خدمة للرياضة العراقية”.

وكانت الهيئة التطبيعية قد طالبت نادي القاسم بضرورة اصلاح الانارة في الملعب قبل انطلاق الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.



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