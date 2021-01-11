القبض على 3 ارهابيين ينتمون لداعش بنينوى وصلاح الدين

2021/01/11 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / القت القوات الامنية القبض على ثلاثة ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي في محافظتي نينوى وصلاح الدين.وذكرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :"بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة ، من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".واضافت:" تم القاء القبض على اثنين منهم في محافظة نينوى والثالث في صلاح الدين، وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم مسبقاً من قبل القضاء ، لعملهم بمايسمى قاطعي نينوى وصلاح الدين بداعش الارهابي".وتابعت انه : " من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير"./ انتهى8

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