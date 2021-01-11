نائبة: سوء الإدارة الوزارية تهدد ما تبقى من الزراعات والثروة الحيوانية

2021/01/11 | 10:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اعتبرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الاثنين، ان سوء الإدارة والتخطيط في وزارة الزراعة يهدد ما تبقى من الزراعات والثروة الحيوانية مشيرة الى ان وزارة الزراعة فيها ترهل وزاري يكلف الدولة ملاين الدولارات سنويا .وقالت جودت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها لا تمتلك إرادة وطنية لحماية المنتوج الزراعي”.وأضافت أن “جميع الأسواق العراقية تفتقر للمنتوج الحيواني لاسيما الألبان والخضروات التي باتت اغلبها مفقودة من الأسواق المحلية”،وأشارت جودت إلى أن “الزراعة تشهد حالة من الاندثار بسبب الاستيراد من الخارج فضلا عن سوء الإدارة”، لافتة إلى أن “الخوف الشديد يسود أغلب المزارعين بسبب عدم حماية المنتوج الزراعي”.وكانت جودت طالبت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، بدمج وزارة التجارة والصناعة والزراعة بوزارة واحدة تحت مسمى وزارة الاقتصاد.



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