هزة ارضية تضرب قضاء بازيان في السليمانية

2021/01/11 | 10:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية فجر اليوم في قضاء بازيان بمحافظة السليمانية.وذكرت الوزارة في بيان، أن “الهزة سجلت في تمام الساعة 2:00:44 فجر اليوم وقد بلغت قوتها (3،8) درجة وتبعد (2،5) كم غرب قضاء بازيان من محافظة السليمانية”.وتابعت، أنه “لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى”.ودعت الهيئة “المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

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