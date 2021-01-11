رئيس الوزراء يبحث مع أعضاء المفوضية الاستعدادات للانتخابات المبكرة

2021/01/11 | 10:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



وجرت خلال اللقاء، مناقشة سير التحضيرات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في المواعيد التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة في السادس من حزيران 2021 .

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن الحكومة ماضية في دعم عمل المفوضية بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية.

كما استمع الى إيجاز عن آخر المراحل المنجزة من عمل المفوضية، في مجال تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين وعملية التسجيل البايومتري للناخبين وتحديث السجل الانتخابي.

و شهد اللقاء استعراض السبل المتبعة لتذليل المعوقات التي تواجه عمل المفوضية، بانتظار تشكيل المحكمة الإتحادية وفقا للسياقات الدستورية.

من جانبه شكر مجلس المفوضين الدعم الحكومي لعمل المفوضية والعملية الانتخابية والتحضيرات لها، من أجل نجاح الانتخابات وبما يضمن لمخرجاتها أن تكون مُعبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي.

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