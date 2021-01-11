مصدر: اجتماع سياسي رفيع هذا الأسبوع بشأن الانتخابات.. وموعد جديد

2021/01/11 | 10:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف مصدر سياسي رفيع المستوى أن "الأسبوع الحالي سيشهد لقاءات واجتماعات مكثفة بين الزعامات والقوى السياسية في العراق من أجل حسم مصير الانتخابات المبكرة".

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