التربية تؤكد استمرار دوام المدارس ليوم واحد في الاسبوع

2021/01/11 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين،

استمرار دوام المدارس ايوم واحد في

الاسبوع، داعية إلى الابتعاد عن

المواقع المزيفة.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة نون

، إن “الدوام الرسمي مستمر ليوم واحد

لكل صف د

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