2021/01/11 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ممارسة هوايته المفضلة بتحطيم الأرقام القياسية، بعد الهدف الذي سجله في مرمى ضيفه ساسولو، يوم الأحد، في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم ينجح في تسجيل 15 هدفا أو أكثر في الدوريات الخمسة الكبرى، خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يسجل رقما قياسيا جديدا بهدف تاريخي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يسجل رقما قياسيا جديدا بهدف تاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).