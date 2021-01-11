بينها ضريبة ’’رواتب القطاع الخاص’’.. حكومة كردستان تفرض حزمة إجراءات جديدة تطول المطاعم والسيارات - عاجل

2021/01/11 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أصدرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، مجموعة قرارات تتعلق بفرض ضرائب جديدة على الشركات والموظفين، في وقت تعيش فيه مدن الإقليم أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وأظهرت قرارات حكومية موقعة من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أوامر بـ "استقطاع 20% ضريبة من شركات الانترنت والاتصالات، واستقطاع مباشر عن ضريبة الدخل من موظفي القطاع الخاص، على أن يتم تحديد آلية لذلك".

وشملت الإجراءات "الشركات الأمنية والنفطية بدفع الضرائب"، كما تضمنت "إعداد آلية مناسبة لأخذ ضريبة عن السيارات الخصوصية، بالإضافة إلى المطاعم والفنادق التي بما فوق تصنيف أربع نجوم، في إجراء بالمثل من بغداد".

وتضمنت القرارات أخذ ضريبة "مناسبة" عن الاعلانات في القطاعي العام والخاص، وأخذ رسومات مقابل وضع علامة "Lable" على السجائر والمواد الكحولية المشروبات.

وحددت حكومة إقليم كوردستان مدة شهرين لتنظيم هذه الضرائب.

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