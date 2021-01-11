بعد تهديد التطبيعية.. درجال يوعز بإصلاح فوري لإنارة ملعب الكفل

2021/01/11 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أوعز وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بالاستجابة فوراً لطلبات جماهير نادي القاسم الرياضي بشأن إنارة ملعب الكفل الرياضي بعد إطلاعه على مناشدتهم.

وكتب درجال في بيان له، تحياتنا الحارة إلى مشجعي نادي القاسم، وإلى كل أهلنا الطيبين في المدينة.. إطلعنا على رسائلكم عبر صفحاتنا الشخصية بخصوص ملعب الكفل ووجهنا على الفور الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة، بإجراء الكشف على إنارة الملعب وتقييم الضرر الحاصل وقيمة التكلفة اللازمة خلال ٤٨ ساعة وسنقوم بإصلاحها بعون الله خدمة للرياضة العراقية".

وكانت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، قد هددت أمس الاحد فريق القاسم بنقل مبارياته بدوري الكرة الممتاز الى خارج ملعب الكفل في حالة عدم أصلاح إنارة الملعب التابع لوزارة الشباب والرياضة والملعب المفترض لفريق القاسم بالمنافسات الكروية.

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