السعودية متفائلة بصعود أسعار النفط.. قطر متشائمة والعراق في الوسط

2021/01/11 | 10:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استعرض الباحث والخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، الإثنين، سعر برميل النفط المعتمد في موازنة 2021 بعدة دول عربية ومنها العراق.

وأجرى الباحث في إيضاح تابعه "ناس"، (11 كانون الثاني 2021)، مراجعة لأسعار التفط المتوقعة في ميزانيات كل من السعودية والعراق وقطر والجزائر وعمان، ووجد أن موازنة العراق اعتمدت سعر البرميل ٤٢ دولارا للبرميل الواحد، وقطر٤٠ دولارا، والجزائر ٤٠ دولارا، وعمان ٤٥ دولار، والسعودية ٤٨ دولارا

وبشأن "المجازفة" السعودية في بناء ميزانية ٢٠٢١ على أساس سعر مرتفع هو ٤٨، قال المرسومي إن "ذلك يعود لعدة عوامل منها طبيعة الدراسات التي قامت بها مراكز البحوث المرتبطة بارامكو، ويعتمد على وقت إعداد الموازنة وهو يجري في السعودية في اواخر العام وليس في منتصفه كما هو الحال في العراق، ولذلك نلاحظ أن التقديرات السعودية هي الاقرب للواقع، أما العامل الثالث فهو أن العائدات النفطية تمول ٥٣٪ من الموازنة السعودية كما تمتلك السعودية صندوقاً سيادياً كبيراً يمكن أن يكون مصداً إن لم تتحقق التقديرات".

وتابع، "أما العامل الرابع فهو أن السعودية تعتبر القائد الانتاجي والسعري في أوبك ومن ثم فهي الأكثر دراية بالأسعار المستقبلية للنفط".

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