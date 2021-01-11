رسميا .. هند البلوشي تعلن زواجها من الفنان العراقي علي يوسف

2021/01/11 | 10:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي، زواجها بشكل رسمي من المطرب العراقي نجم برنامج المواهب ذا فويس علي يوسف، مؤكدة أن زواجهما وقع في شهر أغسطس من العام الماضي في تركيا.

وقالت هند البلوشي، في تصريحات تلفزيونية، إنها وزوجها قررا عدم إعلان الزواج والإبقاء على إخفاء الأمر لحين اختيار الوقت...

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