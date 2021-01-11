2021/01/11 | 10:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..أعلن النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، الاثنين ، ان المحافظة ستحصل على مبلغ 300 مليار دينار عراقي في موازنة 2021 لصندوق اعمار المحافظة.وقال الجابري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هذه الاموال مخصصة لصندوق اعمار ذي قار المنكوبة”، مبينا ان “هناك مبالغ اخرى مفتوحة لانشاء مطار ذي قار الدولي”.وأضاف أنه “اذا ماتم التصويت على الموازنة فان هذا الاستحقاق ستكون انعكاساته على واقع المحافظة الخدمي والاقتصادي إيجابية”.وأشار إلى أن “واجب ممثلي المحافظة في مجلس النواب هو التصويت على بنود تراعي تخصيصات المحافظة لاسيما صندوق الاعمار كونها محافظة منكوبة”.وكان الجابري دعا في وقت سابق، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى سحب يد محافظ ذي قار ناظم الوائلي واختيار شخصية كفوءة قادرة على إدارة المحافظة.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عنها: ذي قار ستحصل على 300 مليار في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عنها: ذي قار ستحصل على 300 مليار في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).