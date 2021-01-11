المالكي يدعو الحكومة العراقية لاتخاذ موقف واضح من العقوبات الامريكية على الفياض

2021/01/11 | 10:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ائتلاف دولة القانون، الحكومة العراقية إلى اتخاذ مواقف واضحة وعدم الانسياق وراء قرارات واشنطن وآخرها فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي.وذكر الائتلاف، أن احتكار القوة وفرض الوصاية الدولية من قبل الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترمب، أثبت … Readmore

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