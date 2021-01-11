حكومة صلاح الدين: الشهيد المهندس بذل جهودا كبيرة لإعادة النازحين

2021/01/11 | 10:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد نائب محافظ صلاح الدين عمار البلداوي، الاثنين، أن الشهيد أبو مهدي المهندس بذل جهودا كبيرة في إعادة النازحين الى مناطقهم، مشيرا الى أن الشهيد المهندس كان أبا وصديقا للجميع.وقال البلداوي في كلمة القاها خلال حفل تأبيني أقيم في محافظة صلاح الدين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر وتابعته /المعلومة/، إن “الشهيد أبو مهدي المهندس كان قريبا على الجميع وكان بمثابة الاب والصديق”، مبينا أن “عمليات التحرير انطلقت محافظة صلاح الدين لتشمل جميع المناطق”.وأضاف، أن “الشهيد المهندس كانت له بصمة كبيرة في العلاقات الاجتماعية وكنا نفخر ان يكون أبا ومعلما”.ولفت البلداوي إلى ان “الشهيد المهندس كان له دور في عودة النازحين وتسهيل عودتهم بالتعاون مع اقطعات العسكرية”، لافتا إلى أنه “بذل الكثير من الجهود من اجل اعادة النازحين”.



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