تسجيل هزة أرضية في السليمانية بقوة (3.8) درجات

2021/01/11 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجل الرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية بقوة (3.8) درجات في محافظة السليمانية.

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